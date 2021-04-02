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Угрожал ножом. Жительницу Костаная ограбили на улице

Фото из открытых источников

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В управление полиции Костаная поступило заявление от 57-летней жительницы областного центра о разбойном нападении. Об этом говорится в ответе пресс-cлужбы ДП Костанайской области на запрос alau.kz

Установлено, что днём перед подъездом дома мужчина, угрожая ножом, открыто похитил денежные средства в сумме 25000 тенге.

По заявлению потерпевшей зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 УК РК «Разбой».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 31-летний подозреваемый.

Проводится досудебное расследование.

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