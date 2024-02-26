Угрожал оружием. Разбойное нападение на пункт приема металла совершен в Костанайской области

В Костанайской области полицейскими задержан мужчина, совершивший вооруженный разбой Он находится под арестом. О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

Днем, 24 февраля подозреваемый, угрожая оружием, в пункте приема металла города Тобыл Костанайского района, завладел деньгами в сумме 792 тысячи тенге и скрылся.

Для его поимки был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт.

«Подозреваемого мы задержали в городе Рудном. Изъяли предмет, похожий на пистолет, денежные средства, балаклаву. Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза»,- рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Юрий Полюхов.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ДП поблагодарили население за понимание и причиненные неудобства, в связи с перекрытием дорожного движения.

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