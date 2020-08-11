Угрожал убить семью. В Костанае мошенник выманивал у ребенка деньги в соцсетях

В редакцию обратилась жительница Костаная, сын которой пострадал от действий мошенника. Называть свое имя не захотела, но было большое желание предупредить родителей.

У женщины двое детей, одному из которых 12 лет. Мальчик в социальной сети ВКонтакте стал жертвой обмана.

«Он нарвался там на мошенника, который угрожал убить моего сына и всю семью, если мой сын не вышлет деньги. Он запугивал моего сына, чтобы тот молчал, а деньги перевел ему на Киви-кошелёк. Мой сын отправил 2300 рублей и мне побоялся сказать», — поделилась женщина.

Мошенник на этом не остановился. Вновь написал мальчику. Снова вымогал деньги, угрожая расправой.

«Во второй раз он уже требовал перевести 10000 рублей. Сын обратился ко мне. В глазах у моего мальчика были страх и слёзы. Я написала заявление в полицию. Это произошло в мае. И вот на днях мне сообщили, что вымогатель найден. Я хочу выразить благодарность полицейским, которые раскрыли это дело», — поделилась жительница Костаная.

По словам женщины, вымогателем оказался житель Алматы. Так ей сказали полицейские. Между тем, в пресс-службе департамента полиции области данный факт подтверждают и сообщают, что в период пандемии наблюдается рост преступлений связанных с интернетом. В этом году уже зарегистрировано свыше 500 фактов интернет-мошенничества, тогда как за аналогичный период прошлого года – 300 уголовных дел.

«И доверчивых граждан меньше не становится. Мошенники обманывают граждан буквально на всем, от покупки мелких товаров, до снятия денежных сумм со счетов. Кроме того, возникают факты когда злоумышленники посредством интернета входят в доверие, а затем путем обмана получают денежные средства от несовершеннолетних. Здесь необходимо родителям быть в курсе всех посещаемых сайтов их чадами. Также, немаловажную роль в этом играет установление доверительных отношений между родителями и детьми.

По данному факту, зарегистрированному по статье мошенничество, досудебное расследование продолжается. В настоящее время полицейскими обеспечивается полнота уголовного дела и проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на раскрытие преступления.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.