Угрожали и избивали. В полиции рассказали подробности рабства в селе Аулиекольского района

Незаконно лишённым свободы оказался молодой житель Костанайской области. По данным полиции, в течение двух с лишним лет его эксплуатировали в одном из крестьянских хозяйств региона. Освободиться человеку удалось, только благодаря случайному появлению на ферме полицейских

О выявлении факта принудительного труда в Костанайской области сообщили на онлайн брифинге представители Министерства внутренних дел республики. Зарегистрировано преступление было в одном из сёл Аулиекольского района.

«Глава крестьянского хозяйства в течение двух с половиной лет, незаконно лишал свободы и принуждал к труду 21-летнего жителя области. Последний работал на пастбище по присмотру за крупно-рогатым и мелко-рогатым скотом и лошадьми»,- сказал представитель министерства внутренних дел РК Камиль Галиев.

Как пояснили уже в областном департаменте полиции, потерпевшим является 21-летний житель села Аулиеколь. Он устроился к фермеру на работу по устной договорённости, без подписания каких-либо документов. Ему пообещали оплату труда. Но, когда пришло время получать деньги, молодому пастуху сказали, что он работал за еду и жилье. Пожаловаться обманутый человек никуда не мог, телефона у него не было. По данным полиции, работодатели ему угрожали, несколько раз избили. Спастись ему удалось благодаря случаю. На полевой стан, где содержался молодой человек, для расследования другого преступления, приехали полицейские. Они увидели, что парень запуган и избит, доложили о своих подозрениях руководству. После этого в хозяйство прибыли уполномоченные на раскрытие подобных преступлений оперативники, забрали парня в приют для оказания помощи жертвам торговли людьми. Спасенный дал показания. Полицейские возбудили уголовное дело.

«Сейчас проводится расследование по статье 126 часть 3 пункт 2 УК РК, — «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Потерпевший размещён в кризисный центр, где ему оказана медицинская помощь»,- сказал Камиль Галиев.

Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Как сообщили нам в полицейском департаменте, дело уже передано на рассмотрение в суд.

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