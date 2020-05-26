«Угрозу жизни не ощущала». В суде Костаная заслушали показания свидетелей по делу об убийстве полицейского

Суд по убийству полицейского начался в Костанае. Нашумевшее на всю страну преступление было совершено в январе этого года в Тобыле. Процесс, в виду действующих в стране ограничений, проходит за закрытыми дверями, однако нашим корреспондентам предоставили возможность проследить за его проведением в режиме онлайн, сообщает alau.kz

Напомним, преступление было совершено в Тобыле на улице Комсомольской, где в одной половине дома проживал Алексей Золоторенко с женой и маленьким сыном, во второй 28-летний брат жены Михаил Прокуратов. В час ночи 19 января мужчины начали драться. Золоторенко избил Прокуратова. Тот побежал к себе, обещая взять нож. Его противник запер за ним дверь и стал держать. Алефтина Крячек, жена одного из дерущихся, и сестра другого, вызвала полицию. На вызов приехали сержанты Амангельды Сыздыков и Дархан Базарбаев. Как рассказывали позже сотрудники областного Департамента полиции, патрульные оценили степень угрозы для потерпевших, сказали им выйти из полутораметровой общей прихожей, вооружившись резиновой палкой и баллоном со слезоточивым газом, открыли дверь в которую не переставая ломился Прокуратов.

«Первым входную дверь открыл сержант Базарбаев, который был вооружён резиновой палкой, а за ним стоял младший сержант Амангельды Сыздыков, у которого в руках был аэрозольный баллончик. Как только открылась дверь, в проём выбежал дебошир, который мгновенно нанёс один удар ножом в область груди Базарбаева»,-говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Нападавшего обезвредили, но полицейский упал. Прибывшие через 5 минут сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть. Уроженца Аулиекольского района Дархана Базарбаева, с почестями похоронили на родине, в присутствии заместителя министра и председателя совета ветеранов МВД. В департаменте полиции региона семье Дархана Базарбаева вручили орден Айбын — Доблесть III степени. Его напарника Амангельды Сыздыкова за образцовое исполнение служебного долга, проявленную храбрость и мужество, наградили медалью. Супруге Дархана Базарбаева передали средства, которые собрали отставные полицейские, и письмо от главы министерства.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Убийство лица, при осуществлении им служебных обязанностей». Спустя 4 месяца начался судебный процесс, допуск на который ограничен, но нам, по запросу, предоставили возможность следить за его ходом в прямом эфире. Подсудимый так же связывается с судом из учреждения 161/1. По материалам следствия Золоторенко вместе со своей матерью и до, и после полуночи, пил водку и пиво, отмечая «Крещение господне». Прокуратов, вернувшийся из гостей тоже был нетрезв. Начался конфликт и обоюдные угрозы. Прокуратов, уходя по просьбе сестры, бросил зятю, что положил бы всех, если бы в комнате не было маленького ребёнка. Золоторенко выбежал за ним и в ответ на удар кулаком по лицу избил его, повредив себе руки, повалив на землю, начал пинать, пока его не оттащила жена. Как женщина показала в суде, её муж держал её брата за закрытыми дверями до приезда полиции, более 10-и минут, но реальной угрозы жизни членам её семьи от Михаила она не ощущала. Её показания в суде настолько отличались, что гособвинителю пришлось зачитывать первоначальные из дела. На это женщина ответила, что они были записаны со слов Золотаренко. Полицию же она вызвала, чтобы разнять и успокоить мужчин. Брат с сестрой, в ходе судебной видеоконференции, передали друг другу приветы. Так же на заседании были допрошены и полицейские: дежурный, принявший вызов, следователь, проводивший первоначальный допрос, и напарник погибшего полицейского. Процесс возобновится в начале июня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.