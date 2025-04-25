В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба акима области.
Акиматом Костанайской области подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.
«Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Предупреждаем граждан об ответственности за распространение недостоверной информации и призываем проверять информацию на официальных источниках»,- сообщили в акимате.
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