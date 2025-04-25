В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба акима области.

Акиматом Костанайской области подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.

«Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Предупреждаем граждан об ответственности за распространение недостоверной информации и призываем проверять информацию на официальных источниках»,- сообщили в акимате.

Затронет тысячи казахстанцев. Президент РК подписал важные законы Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты...

Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество? Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация...

Цены на похороны в Казахстане бьют рекорды За январь–декабрь 2024 года численность умерших в РК составила 132,9 тыс. человек — на 1,7%...