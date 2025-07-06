В «Баян Сулу» рассказали причины закрытия филиала в Челябинске, передает LS со ссылкой на компанию.

Согласно релизу, данное решение было принято в рамках плановой оптимизации экономических и операционных процессов и для повышениея эффективности бизнес-структуры и рационального перераспределения ресурсов.

«Филиал в Челябинске выполнял исключительно функции по реализации и дистрибуции продукции и не имел собственных производственных мощностей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сбыта сладостей на российский рынок используется модель прямых продаж. Поэтому содержание отдельного филиала является избыточным. Вместе с тем в «Баян Сулу» подчеркнули, что компания продолжает активно работать на соседнем рынке. По их данным, реализация продукции в Россию составляет более 40% от общего объема экспорта.

«Поставки продолжаются в рамках действующих логистических каналов и в полном соответствии с договорными обязательствами», – резюмировали в компании.

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