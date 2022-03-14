USD 511.71
EUR 561.96
RUB 4.54
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Уходим в минусы. Прогноз погоды озвучили на 15 марта в…

Уходим в минусы. Прогноз погоды озвучили на 15 марта в Костанае и области

Vinkmag ad

На юге, западе области небольшой снег, туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 20-25, на юге области 15, днем 10-15, на юге области 5 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 10-12 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

РТН Подробности. Иван Скородиевский
Следующая новость

Спасатели помогли доставить ребенка в больницу в Костанайской области