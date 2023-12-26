Ухудшается погода. Информация для учащихся двух смен в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий уроки 1 смены в школах Узункольского района сокращаются. 2 смена переводится на дистанционный формат обучения.

Карабалык: сильный буран, отключился свет, занятия 1 и 2 смены полностью на дистанционное обучение.

В связи с ухудшением погодных условиях уроки 1 смены а школах г. Костанай сокращаются. 2 смена переводится на дистанционный формат обучения.

В Рудном 1 смену сократили до 12.00 часов.

Температура воздуха — 2 градуса, скорость ветра 20 м/с, метель, гололед. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 3 градус, скорость ветра 12 м/с, гололед. Учащиеся 2 смены с

0-11 класс школ Амангельдинского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

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