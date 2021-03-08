Ухудшение погоды. Информация для школьников первой смены школ Костаная

Информацию для школьников и их родителей распространил отдел образования Костаная.

В связи с погодными условиями, усилением ветра, 9 марта учащиеся первой смены переводятся на дистанционный режим обучения.

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