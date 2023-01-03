Ухудшение погоды. Информация о закрытии трассы в Костанайской области

Информация о закрытии трассы.

3 января с 12-00 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимостьи, метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Екатеринбург-г.Алматы км. 1291-1353, участок «г.Астана-ст. Анар» для всех видов транспортных средств.

03.01. с 13-00 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимостьи, метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-гр.Павлодарской области» для всех видов транспортных средств.

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