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Ухудшение погоды. Отделы образования Костаная и Рудного распространили сообщение

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В Костанайской области ухудшается погода. 

В связи с этим отдел образования распространил сообщение для учащихся и их родителей.

«В связи с погодными условиями, усилением ветра, 5 марта учащиеся второй смены переводятся на дистанционный режим обучения», — говорится в сообщение.

«В Рудном учащиеся с 0 по 11 классы второй смены обучаются дистанционно», — сообщили в отделе.

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