В ближайшие дни в Казахстане прогнозируется ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферных фронтов. По данным синоптиков, осадки и усиление ветра затронут большинство регионов страны.

Так, 27 декабря неблагоприятные погодные явления ожидаются на востоке страны. С 27 по 29 декабря снег, метель и гололёд прогнозируются в западных регионах. 29 декабря сложные погодные условия распространятся на северо-запад, север и центральные области. В южных регионах пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сильный снег ожидается 27 декабря на востоке и юго-востоке страны, а 28 декабря — на западе Казахстана. По всей республике прогнозируется туман.

Температурный фон

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

На северо-западе, севере и в центре страны ночью температура составит от –10 до –18 °C, днём — от –8 до 0 °C.

На востоке ночью прогнозируется –15…–20 °C, днём — –5…–10 °C.

В южных регионах ночью ожидается от 0 до +5 °C, в горных районах — –5…–10 °C. Днём температура в южных областях повысится до +5…+15 °C, в горной местности — от –4 до +1 °C.

Жителей страны просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.

