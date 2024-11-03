Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей Костанайской области соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением погодных условий.

«Воздержитесь от дальних поездок. Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и увеличивайте дистанцию между автомобилями. Пешеходам рекомендуется избегать прогулок по скользким участкам и быть осторожными при переходе дорог. При сильном ветре старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач», — говорится в сообщении МЧС РК.