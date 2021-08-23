Ухудшится погода. Прогноз на 24-26 августа от синоптиков Казгидромета

Неустойчивый характер погоды. Об сообщают синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер.

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: так на западе ночью 17…22, днем 32….39 тепла, на севере ночью 13…18, днем 30…35 тепла, в центре, и на востоке республики ночью 11….17, днем 27…..33 тепла, на юге ночью 15…22, днем 32……39 тепла.

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