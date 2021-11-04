Уязвимыми в террористическом отношении Костанайской области признаны почти 500 организаций образования

В этом году в Казахстане утверждены новые требования к организации антитеррористической защиты объектов образования. Уязвимыми в террористическом отношении, в Костанайской области признаны 496 организаций образования — это все школы, детские сады, колледжи и детские дома.

В связи с этим наличие в них систем видеонаблюдения, средств речевого оповещения и тревожные кнопки, передающие сигнал на пульт охраны, стали обязательны.

«В настоящее время системами видеонаблюдения оснащены 100% организаций образования области. В Центры оперативного управления полиции выведены камеры из 37-и школ города Костаная и 21 школы города Рудного , в остальных городах и районных центрах области проводится работа по подключению школьных систем видеонаблюдения в местные отделы полиции. В 127 школах установлены «тревожные кнопки», которые установлены во всех школах городов Костанай, Рудный и Аркалык. В остальных регионах области данная работа продолжается», — сообщил замначальника управления ДП Костанайской области Ерлан Сембин.

Чиновники подчеркивают, что стараются сделать учебные заведения региона безопасными. Сейчас в них, как отмечают в управлении образовании, ведется разработка паспортов антитеррористической защищенности. Так, уже 31 процент школ имеют турникеты. Также турникетами обеспечены 61% колледжей, еще 2 организации технического и профессионального образования планируют установить турникеты до конца года. Рассматривается управлением образования и возможность использования охранных агентств.

«Да у нас во многом- это женщины на вахтах, но во всех крупных школах есть тревожные кнопки, может на нее нажать. Есть понимание расчеты охранные фирм, 300 тыс. тенге в месяц — это очень большая сумма, если смотреть в разрезе всех объектов образования, просматриваем, есть такие варианты», — говорит замруководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Видеокамеры в школах, отмечает Айман Ибраева, уже играют положительную роль. С их помощью сейчас удается не допустить или разрешить конфликтные ситуации между студентами или школьниками.

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