В Казахстане в последнее время всё чаще фиксируются случаи преднамеренного банкротства, когда компании, не справляясь с обязательствами или сознательно уклоняясь от их выполнения, через суд признаются банкротами. Однако такие действия не остаются без последствий, сообщает Zakon.kz.

Что считается преднамеренным банкротством

В Комитет государственных доходов МФ РК напомнили, что понятие преднамеренного банкротства закреплено в законе «О реабилитации и банкротстве». Речь идёт об умышленных действиях учредителей, должностных лиц или индивидуальных предпринимателей, направленных на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами путём отчуждения либо сокрытия имущества.

Основные признаки нарушений

К признакам преднамеренного банкротства относятся заключение заведомо невыгодных или фиктивных сделок, вывод активов, отказ от взыскания долгов, сокрытие или передача имущества, фиктивное увеличение задолженности, умышленное разрушение системы управления и учёта, а также другие неправомерные действия.

Личная ответственность учредителей и руководителей

Законодательство Казахстана, включая закон «О реабилитации и банкротстве», Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, предусматривает персональную ответственность. Если суд установит факт преднамеренного банкротства, контролирующее лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности — долги компании в таком случае погашаются за счёт личных средств.

Ответственность возможна и после банкротства

Субсидиарная ответственность может применяться даже после завершения процедуры банкротства, если вина лица подтверждена по итогам административного или уголовного расследования.

Статистика за 2024–2025 годы

По данным КГД, за 2024–2025 годы по результатам анализа деятельности должников, находящихся в процедурах банкротства, возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства.

Автоматизация контроля и реальные примеры

В органах государственных доходов планируют активнее использовать автоматизированные инструменты для выявления признаков преднамеренного банкротства — анализ сделок, связей между компаниями и поведения должников. Для этого ведётся работа по автоматизации процедур реабилитации и банкротства.

Так, в Жамбылской области бывший директор компании в 2024 году был признан виновным в преднамеренном банкротстве, а в 2025 году суд взыскал с него более 45 миллионов тенге в пользу кредиторов за выведенные перед банкротством средства.

Банкротство больше не способ уйти от ответственности

В КГД отмечают, что подобные случаи не единичны: только в 2025 году судами вынесено более 12 аналогичных решений. В ведомстве ожидают, что внедрение автоматизированных процессов повысит эффективность работы и приведёт к росту числа дел, направляемых в суд.

Таким образом, процедура банкротства всё чаще становится не способом уклонения от ответственности, а механизмом восстановления справедливости — с реальными финансовыми и уголовными последствиями для виновных лиц.

