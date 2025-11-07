Прокуратура города Рудного по итогам проведённого анализа выявила уклонение от уплаты налогов по акцизам. Установлено, что предприятие отразило недостоверные сведения в налоговых декларациях и не перечислило в бюджет 267,9 млн тенге.

По акту прокурорского надзора указанная сумма полностью уплачена. Кроме того, должностное лицо фискального органа привлечено к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре Костанайской области напомнили, что соблюдение налогового законодательства способствует стабильности экономики и социальной справедливости, а также предупредили о неизбежности реагирования на факты искажения отчётности и неполной уплаты налогов.

