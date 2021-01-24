Украденные лодку и телефон вернули сельчанам полицейские Костанайской области

Жители Карасуского района поблагодарили полицейских за оперативное раскрытие краж, сообщает Polisia.kz.

В сентябре прошлого года в полицию обратились жители села Железнодорожное. Одна из потерпевших сообщила, что из гаража была похищена надувная резиновая лодка. Другой сельчанин заявил, что неизвестный из дома украл сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего мужчину, жителя Алматинской области. Подозреваемый проживал в поселке недолго. После совершения краж, он покинул поселок.

Жители района Валентина Тостыка и Владимир Поплавский выразили благодарность оперуполномоченным отдела полиции Карасуского района Артему Мартиросян и Елдосу Рахмеджанову за оперативное реагирование и раскрытие преступлений.

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