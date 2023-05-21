Украинская теннисистка объяснила свое решение о снятии с финала против Рыбакиной

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свое решение о снятии с финального матча турнира в Риме с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, передает Tengri Sport.

«Особенно сегодня я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Сегодня, да, я начала матч, но не смогла продолжить. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Я больше всего горжусь своим боевым духом за эти две недели. Я боролась, несмотря на счет, любую ситуацию, любые погодные условия, соперников. Все были очень сильными», — цитирует украинку официальный сайт WTA.

Напомним, Калинина отказалась от борьбы при счете 4:6, 0:1 из-за травмы левой ноги.

Рыбакина после победы пожелала сопернице скорейшего выздоровления. «Она действительно моя хорошая подруга, и я очень рада всем ее результатам. Она хорошо поработала и, надеюсь, сможет восстановиться к Открытому чемпионату Франции.

Большое спасибо публике и всем, кто остался и смотрел до конца. Нам было нелегко, но и вам нелегко из-за сегодняшнего дождя, поэтому большое спасибо за поддержку», — сказала казахстанка.

Общий призовой фонд турнира в Риме в женском одиночном разряде составил 3,5 миллиона евро. Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и 521 тысячу призовых

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.