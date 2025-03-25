В ночь на 24 марта 2025 года, около двух часов, силы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который двигался в направлении нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» (Краснодарский край). Обломки сбитого дрона упали вблизи железнодорожной станции Кавказская, передаёт BaigeNews.kz.

Это уже не первая атака на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Хронология атак на КТК:

17 февраля 2025 года – массированная атака семи дронов на НПС «Кропоткинская», начиненных металлическими поражающими элементами.

19 марта 2025 года – удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская», через которую проходило 130 тыс тонн нефти в месяц.

Последствия атак:

После повреждений НПС «Кропоткинская» объем транспортировки нефти был существенно снижен, а после разрушения НПС «Кавказская» перевалка сырья в системе КТК фактически остановлена. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

«Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США. Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде», — говорится в сообщении компании.

Справка о КТК:

Каспийский трубопроводный консорциум – один из крупнейших нефтетранспортных проектов СНГ. Протяженность магистрали Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км, а через систему КТК экспортируется более ⅔ всей нефти Казахстана.

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