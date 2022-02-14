Украинские олигархи и бизнесмены улетают из страны чартерными рейсами — СМИ

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Украинскую правду».

По данным издания, такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Позже Колесников в комментарии порталу отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Два источника в ОПЗЖ и два человека, которым предлагали выехать, сообщили изданию, что этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.