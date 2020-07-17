Украинских инвесторов приглашают в Костанай

Костанайская область ищет инвесторов для своих простаивающих заводов и предприятий. Таких объектов в регионе насчитывается около сотни. Планируется, что инвестиции регион сможет получить благодаря украинским предпринимателям. Аким Костанайской области уже провел с ними переговоры, передает alau.kz

Архимед Мухамбетов провел переговоры с администрацией Черкасской области. Прошли они в формате видеоконференции, на которой аким нашего региона подробно рассказал об экономических возможностях Костанайской области. Все это для того, чтобы наладить будущее сотрудничество с украинскими партнерами. От зарубежных коллег ждут инвестиций в наш регион.

«В инвестиционном потенциале имеются различные направления, где мы можем плодотворно сотрудничать. Одним из примеров отмечу инвестиционную площадку в областном центре – в городе Костанай – мы завершили строительство индустриальной зоны. Вот, например, трактора «Беларус». Мы предоставили им площадку, здание даже предоставили. Поэтому мы готовы для ваших инвесторов также предоставлять условия»,- рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Предпринимателям из Украины предлагают или место на территории индустриальной площадки Костаная, или возможность запустить производство на свободном участке земли. Вместе с тем Костанай предлагает развивать и те предприятия, которые у нас уже существуют, но простаивают из-за недостаточных местных вложений. Среди них оказывается молокозавод.

«Молочный завод. Такой завод есть в городе Рудный готовый и в Федоровском районе. Цена, по которой сегодня продается – 300 тысяч долларов США, примерно. Но банки готовы еще ниже цену спустить. Демпинг дать хороший. И дать на 5-10 лет, например, как кредит»,- привел пример Архимед Мухамбетов.

Простаивающих предприятий в Костанайской области около сотни. Но Архимед Мухамбетов в первую очередь выделил меньше десятка. Среди них маслоэкстракционный завод и свиноводческие комплексы в Сарыкольском, Федоровском и районе Беимбета Майлина. Для каждого из них нужны вложения в размере 100 миллионов долларов. Дешевле для украинских инвесторов могут стать птицефабрика в Карабалыкском районе. Она требует 20 миллионов долларов. Завод по переработке молока в Федоровском районе — необходимые инвестиции 4 миллиона долларов. Либо производство гофрокартонных упаковок в Лисаковске. Для его запуска нужны 2 миллиона долларов.

«Главная задача – выход на российский рынок. К нам сегодня с Украины приезжают инвесторы, мы с ними работаем. Они под маркой «сделано в Казахстане» выходят на российский рынок. В автомобилестроения хорошие у нас есть предприятия с Украиной. На рынок КНР тоже можно выйти через нас»,- сказал аким региона.

Представители Черкасской области в ответ попросили направить материалы по названным объектам, чтобы подробно их изучить и принять решение об инвестициях. Необходимые бумаги Архимед Мухамбетов пообещал направить через посольство, а самих предпринимателей официально пригласил посетить нашу область и своими глазами увидеть костанайские предприятия.

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