18-летний житель Костанайской области украл макет оружия ради селфи

Бывший ученик Аятской средней школы, 18-летний житель поселка решил сделать красочное селфи. Для этого он решил использовать макет автомата Калашникова ММГ-АК74М, сообщает пресс-служба ДП.

Окончив школу в прошлом году, он прекрасно знал, в каком кабинете находится макет оружия. Для исполнения своей мечты он направился в кабинет, взломал замок и и забрал макет.

Но сделать селфи ему так и не удалось. Пропажу быстро обнаружили педагоги и обратились в полицию.

Полицейские Денисовкого отдела полиции задержали похитителя, макет оружия вернули в школу.

Директор школы Сауле Утарбаева поблагодарила стражей порядка за оперативное реагирование на факт происшествия.

В своем письме она отметила профессионализм и слаженность в работе коллектива Денисовского отдела полиции.

Действия похитителя квалифицированы, как хищение оружия.

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