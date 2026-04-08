Укрытиями при ЧС в Казахстане станут подвалы и паркинги

В Казахстане утвердили единые правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт распространяется на подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные помещения. Об этом 7 апреля 2026 года сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает Zakon.kz.

Новый стандарт для укрытий

Документ СТ РК 4016-2025 вступил в силу с 1 января текущего года. Он устанавливает требования к приспособлению различных помещений под защитные сооружения гражданской обороны и разработан КазСтандартом по заявке Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках Национального плана стандартизации.

Зачем это нужно

В ведомстве отметили, что стандарт направлен на повышение безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В мировой практике для защиты населения активно используются подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и другие заглубленные пространства — аналогичный подход теперь закреплён и в Казахстане.

Какие требования вводятся

Новый документ вводит единые требования к укрытиям, устраняя ранее существовавшие пробелы в регулировании. В нем прописаны правила обследования зданий, их переоборудования и оценки пригодности для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.

Также стандарт определяет требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения — вентиляции, водоснабжению, электроснабжению, санитарным условиям и связи.

Проверка и модернизация зданий

Предусмотрены процедуры проверки технического состояния зданий, включая несущие конструкции и инженерные системы, а при необходимости — их усиление и модернизация.

Что учли при разработке

Проект согласован с рядом государственных органов и профильных организаций. В ходе обсуждения были учтены предложения по адаптации решений с учетом климатических, географических и сейсмических особенностей, а также по дополнительным мерам безопасности, включая защиту от беспилотников и внедрение автоматизированного доступа к укрытиям.

Итог

Ожидается, что внедрение стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.

