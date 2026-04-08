Укрытиями при ЧС в Казахстане станут подвалы и паркинги

В Казахстане утвердили единые правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт распространяется на подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные помещения. Об этом 7 апреля 2026 года сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает Zakon.kz.
Новый стандарт для укрытий
Документ СТ РК 4016-2025 вступил в силу с 1 января текущего года. Он устанавливает требования к приспособлению различных помещений под защитные сооружения гражданской обороны и разработан КазСтандартом по заявке Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках Национального плана стандартизации.
Зачем это нужно
В ведомстве отметили, что стандарт направлен на повышение безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В мировой практике для защиты населения активно используются подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и другие заглубленные пространства — аналогичный подход теперь закреплён и в Казахстане.
Какие требования вводятся
Новый документ вводит единые требования к укрытиям, устраняя ранее существовавшие пробелы в регулировании. В нем прописаны правила обследования зданий, их переоборудования и оценки пригодности для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.
Также стандарт определяет требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения — вентиляции, водоснабжению, электроснабжению, санитарным условиям и связи.
Проверка и модернизация зданий
Предусмотрены процедуры проверки технического состояния зданий, включая несущие конструкции и инженерные системы, а при необходимости — их усиление и модернизация.
Что учли при разработке
Проект согласован с рядом государственных органов и профильных организаций. В ходе обсуждения были учтены предложения по адаптации решений с учетом климатических, географических и сейсмических особенностей, а также по дополнительным мерам безопасности, включая защиту от беспилотников и внедрение автоматизированного доступа к укрытиям.
Итог
Ожидается, что внедрение стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.