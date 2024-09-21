Улетели оба. ДТП произошло в Костанае

20 сентября вечером на пересечении К.Доненбаева — Достык произошло дорожно-транспортное происшествие.

29-летний водитель LADA Largus, совершая обгон, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной Audi, водитель которой поворачивал налево на ул. Достык. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Оба транспорта двигались по ул. Доненбаева со стороны микрорайона Аэропорт в сторону Береке.

В результате ДТП, ни кто не пострадал.

Для принятия процессуального решения полицейские направили собранный материал в суд.

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