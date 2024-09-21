Улетели оба. ДТП произошло в Костанае

Кадр из видео alau.kz
20 сентября вечером на пересечении К.Доненбаева — Достык произошло дорожно-транспортное происшествие.
29-летний водитель LADA Largus, совершая обгон, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной Audi, водитель которой поворачивал налево на ул. Достык. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Оба транспорта двигались по ул. Доненбаева со стороны микрорайона Аэропорт в сторону Береке.
В результате ДТП, ни кто не пострадал.
Для принятия процессуального решения полицейские направили собранный материал в суд.