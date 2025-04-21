Ремонт улицы Сьянова длится уже далеко не первый год, но в этом году реконструкцию планируют полностью завершить. Сейчас подрядная организация производит земельные работы одновременно на трех кварталах улицы.

В рамках реконструкции улица расширится до 14 метров. Планируется заменить все инженерные коммуникации.



«Дорога получит расширение. Соответственно транспорт пойдет по этой улице. Это позволит нам существенно снизить нагрузку на ул. Каирбекова и на другие улицы. Финансирование полностью учтено. Вопросы есть? Всё в рабочем порядке. Надо сделать качественно и в срок. У вас большой объем работы в целом по области. По городу Вы очень много работ проводите. В этом году на ремонт дорог Костаная — 9 млрд 100 млн тенге, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. 90 улиц будет отремонтировано. Порядка 49 дворов будет приведено в порядок. Большой объем работы запланирован. Теперь вовремя и в срок», — отметил аким области Кумар Аксакалов.

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