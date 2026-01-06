Сегодня утром в городе Костанай по адресу улица Алтынсарина, 105 была зафиксирована утечка воды из колодца.

На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. В 10:10 утечку удалось локализовать и перекрыть.

В рамках устранения аварии временно ограничена подача воды на отдельных участках. В настоящее время проводится откачка воды и подготовка к сварочным работам. Также задействована специализированная техника для очистки проезжей части.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Полное устранение неисправности планируется в ближайшее время.

Коммунальные службы приносят извинения жителям за временные неудобства.

ЦОНы постепенно исчезнут в Казахстане Центры обслуживания населения в Казахстане в перспективе будут трансформированы в цифровые офисы, сообщает LS. Как...

Казахстанским пенсионерам сообщили о важных изменениях В Казахстане пенсионеров, получающих выплаты из Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), ожидают положительные изменения. Как...