Улицу Алтынсарина заливает: коммунальщики срочно устраняют аварию

— Сегодня, 14:47
Сегодня утром в городе Костанай по адресу улица Алтынсарина, 105 была зафиксирована утечка воды из колодца.

На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. В 10:10 утечку удалось локализовать и перекрыть.

В рамках устранения аварии временно ограничена подача воды на отдельных участках. В настоящее время проводится откачка воды и подготовка к сварочным работам. Также задействована специализированная техника для очистки проезжей части.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Полное устранение неисправности планируется в ближайшее время.

Коммунальные службы приносят извинения жителям за временные неудобства.



