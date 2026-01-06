Сегодня утром в городе Костанай по адресу улица Алтынсарина, 105 была зафиксирована утечка воды из колодца.
На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. В 10:10 утечку удалось локализовать и перекрыть.
В рамках устранения аварии временно ограничена подача воды на отдельных участках. В настоящее время проводится откачка воды и подготовка к сварочным работам. Также задействована специализированная техника для очистки проезжей части.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Полное устранение неисправности планируется в ближайшее время.
Коммунальные службы приносят извинения жителям за временные неудобства.
Казахстанским пенсионерам сообщили о важных изменениях
Кто не убрал? Полиция Костаная начала рейды из-за неубранного снега и наледи
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.