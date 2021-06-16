USD 426.99
EUR 517.55
RUB 5.94
  1. Home
  2. Новости
  3. Улицу в Костанае закрыли до сентября

Улицу в Костанае закрыли до сентября

Информацию о закрытии улицы в своем инстаграм-аккаунте опубликовал отдел ЖКХ Костаная. 

Улица Темирбаева будет перекрыта в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби.

Срок закрытия дороги с 14 июня по 14 сентября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

И ветер, и жара. Штормовое предупреждение распространили синоптики