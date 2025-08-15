Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень.

Костанайцы делятся видео с затопленных улиц областного центра.

В воде оказалась дорога в районе ПЧСТР. Прибавилось воды в центре города в районе «Русского драмтеатра». С осторожностью проезжает автотранспорт по улице Баймагамбетова на пересечении улицы Дощанова.

В социальных сетях распространяют фото и голосовое сообщение, где сказано, что автовладелец искал свой потерявшийся в воде госномер и нашел другие. Сложил и оставил их в районе «Автодома»,

Костанай отмечает свой 146-й день рождения Костанай отмечает свой 146-й День рождения. В эти дни в разных частях областного центра проходят,...

Три взноса вместо двух: как будем платить в ОСИ и КСК С 17 сентября у жильцов многоэтажек в Казахстане появятся чёткие правила для трёх платежей: текущий, накопительный и целевой взнос. Эти деньги пойдут на...