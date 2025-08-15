USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Улицы в воде и потерянные автогосномера. Костанай залили дожди

— Вчера, 21:10
Изображение для новости: Улицы в воде и потерянные автогосномера. Костанай залили дожди

Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. 

Костанайцы делятся видео с затопленных улиц областного центра.

Изображение 1 для Улицы в воде и потерянные автогосномера. Костанай залили дожди

В воде оказалась дорога в районе ПЧСТР. Прибавилось воды в центре города в районе «Русского драмтеатра». С осторожностью проезжает автотранспорт по улице Баймагамбетова на пересечении улицы Дощанова.

В социальных сетях распространяют фото и голосовое сообщение, где сказано, что автовладелец искал свой потерявшийся в воде госномер и нашел другие. Сложил и оставил их в районе «Автодома»,

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.