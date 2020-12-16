Уменьшается. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
15 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 16 – г.Рудный, 7 — г. Житикары, 5 – Камыстинского района, 5 — Костанайского района, и по 1 случаю среди жителей Карабалыкского и Наурзумского районов.
54 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 15 декабря зарегистрировано 6540 случаев COVID-19, выздоровевших 6435 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области