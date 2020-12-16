Уменьшается. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

15 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 16 – г.Рудный, 7 — г. Житикары, 5 – Камыстинского района, 5 — Костанайского района, и по 1 случаю среди жителей Карабалыкского и Наурзумского районов.

54 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 15 декабря зарегистрировано 6540 случаев COVID-19, выздоровевших 6435 человек.

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