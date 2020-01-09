Уменьшение учебной нагрузки, выплаты в 1000 МРП. Что предусмотрено в новом законе для педагогов

С января казахстанским педагогам увеличивают доплаты за классное руководство и проверку тетрадей, а директорам школ и дошкольных организаций зарплаты. Еще одним новшеством в сфере образования станет появление у только начинающих учителей наставников, передает alau.kz

В конце декабря Президент страны подписал закон «О статусе педагога». И главным новшеством стало введение единого понятия — педагог. То есть, если раньше существовал перечень педагогических работников и перечень приравненных к педработникам, например воспитатели и инструкторы по труду, то теперь они получают статус педагога. Таким образом, перечень должностей педагогов расширен на 28 наименований.

«Педагог — это лицо, имеющее педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю и осуществляющее профессиональную деятельность педагога по обучению и воспитанию обучающихся и воспитанников, методическому сопровождению или организации образовательной деятельности», — пояснила Вице-Министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

А вот за теми педагогами, кто впервые начинает работать в организациях среднего образования, закрепят наставника на один учебный год. За наставничество будет выплачиваться доплата в размере базового должностного оклада, сегодня это 17697 тенге. В целом, по новому закону предусмотрен и ряд социальных гарантий, а также надбавок. К примеру, детям педагогов места в дошкольных организациях будут предоставляться в первоочередном порядке. Что касается доплат, то за классное руководство и проверку тетрадей они увеличатся в два раза; за квалификацию педагогического мастерства от 30 до 50% от должностного оклада; для учителей школ со степенью магистра, к слову, в стране таких всего 3,5%, 10 МРП. Напомним, что с января 1 МРП составляет 2651 тенге. Кроме этого, увеличится зарплата директоров и замдиректоров школ, профтех организаций, дошкольных организаций.

«Мы увеличиваем доплату за управленческое мастерство в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада. Данные виды доплат будут выплачиваться по результатам успешной сдачи аттестации. Местные исполнительные органы вправе устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты педагогам в виде вознаграждения в размере не менее 300 кратного месячного расчетного показателя», — добавила Бибигуль Асылова.

А педагоги, удостоенные почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», будут получать единовременную выплату в размере 1000 МРП, или 2651000 тенге. Все эти новшества вступили в силу с 1 января этого года. Но еще одно изменение будет в сентябре 2021 года — это снижение нормативной учебной нагрузки с 18 до 16 часов в неделю для педагогов организаций среднего образования.