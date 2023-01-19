Уменьшится ли продолжительность школьных каникул из-за переноса даты последнего звонка?

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В Министерстве просвещения Казахстана ответили на запрос депутата Мажилиса Аманжола Алтая о переносе даты проведения последнего звонка в школах страны, а также рассказали, уменьшится ли из-за этого продолжительность школьных каникул, сообщает zakon.kz.
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В ведомстве отметили, что 1 июня казахстанские школьники, наряду с Международным днем защиты детей, будут праздновать последний звонок.
«Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней. Продолжительность каникул суммарно составляет 195 дней», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК
Также в министерстве подчеркнули, что 31 мая будет последним учебным днем в году для школьников Казахстана.
«В этот день в школах страны проводятся внеклассные часы, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, с учетом возрастной категории учащихся», — отметили в пресс-служба Минпросвещения РК.
В ведомстве напомнили, что в Казахстане продолжительность учебного года составляет 36 недель. Традиционно учебный год начинается 1 сентября и с этого года завершается 31 мая.
18 января 2023 года депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжол Алтай направил запрос заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову с просьбой перенести дату проведения последнего звонка в школах страны с 31 мая на другую дату. Мажилисмен напомнил, что 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий и голода.
19 января в Министерстве просвещения РК заявили, что дата последнего звонка в школах страны перенесена на 1 июня