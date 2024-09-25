Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Солдаты», Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
«Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо . И какой-же ты восхитительный артист , я всегда отмечала твой талант , а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе , небесного !!» — написала Екатерина Стриженова в своем telegram-канале.
В марте стало известно об онкологическом заболевании Мадянова. У него прогрессировал рак легкого.