Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Солдаты», Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо . И какой-же ты восхитительный артист , я всегда отмечала твой талант , а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе , небесного !!» — написала Екатерина Стриженова в своем telegram-канале.

В марте стало известно об онкологическом заболевании Мадянова. У него прогрессировал рак легкого.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.