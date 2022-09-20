Умер актер Сергей Пускепалис

Умер актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Заслуженный артист России погиб в аварии в Ярославской области. Ему было 56 лет.

ДТП произошло в Ростовском районе. В результате умерли пассажир и водитель автомобиля Ford Transit.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Пускепалис работал режиссером в Самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Среди его главных ролей в кино — «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро», «Простые вещи» и «Прогулка». Также актер появлялся в сериалах «Крестный», «Крик совы» и «Операция «Мухаббат»».

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