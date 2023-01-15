Умер актер Вахтанг Кикабидзе

На 85-м году жизни скончался актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

В октябре 2021 года умерла жена Кикабидзе Ирина Кебадзе. Она была заслуженной артисткой Грузии и прима-балериной Тбилисского академического оперного театра. Кебадзе и Кикабидзе поженились в 1965 году и прожили вместе более 50 лет.

Советский и грузинский актер Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Он учился в Тбилисском университете, был студентом института иностранных языков. С 1959 года был артистом Тбилисской филармонии, с 1967-го — солистом ВИА «Орэра». Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах».

В качестве сценариста и режиссера снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». Кикабидзе был удостоен государственной премии СССР за фильм «Мимино», получил премию за лучшую мужскую роль МКФ в Испании за игру в кинокартине «Не горюй» и другие награды.

Всего в фильмографии Кикабидзе насчитывается более 20 картин. Среди его наиболее известных песен — «Проводы любви», «Чито-Грито» и «Вот и весь разговор».