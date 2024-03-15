Умер Александр Ширвиндт

Умер народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, сообщает informburo.kz со ссылкой на российские СМИ.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», – сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова.

Александр Ширвиндт – советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист; народный артист РСФСР (1989).

Президент Московского академического театра сатиры с 16 ноября 2021 года, в 2000-2021 годах был художественным руководителем.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил ВТУ имени Щукина в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского Комсомола и зачислен в штат киностудии «Мосфильм».

Он сыграл 64 роли в театре и более 50 – в кино.

Самые известные кинороли Александра Ширвиндта: Павлик в «Иронии судьбы, или с лёгким паром», сэр Самуэль Харрис в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», Аркадий из «Самой обаятельной и привлекательной».

Фото: kino-teatr.ru

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