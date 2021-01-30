Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

Михаил Дорофеев / hubspeakers.ru
В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, Астана-ТВ), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»). Лауреат премии Президента Казахстана в области СМИ (2018 год), академик Академии журналистики Казахстана, член Национального совета общественного доверия.
С 2015 года работал главным редактором информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz. Кроме того, был главным редактором программы «Информбюро» на 31 канале.
Михаилу Дорофееву было 48 лет.
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