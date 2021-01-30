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Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

Михаил Дорофеев / hubspeakers.ru

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Умер главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев. Об этом сообщил журналист Багдат Кожахметов, передает Tengrinews.kz.«Казахстанская журналистика понесла сегодня невосполнимую потерю. Михаил Дорофеев», — написал Кожахметов в Facebook.

Михаил Дорофеев обладал большим опытом работы в СМИ Казахстана. Работал в местных СМИ Атырауской области, затем в республиканских — на телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» и «Мегаполис». Занимал менеджерские позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО «Телевидение города Астана» и генеральным продюсером ТОО «Телекомпания «Эра».

В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, Астана-ТВ), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»). Лауреат премии Президента Казахстана в области СМИ (2018 год), академик Академии журналистики Казахстана, член Национального совета общественного доверия.

С 2015 года работал главным редактором информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz. Кроме того, был главным редактором программы «Информбюро» на 31 канале.

Михаилу Дорофееву было 48 лет.

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