Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

Михаил Дорофеев обладал большим опытом работы в СМИ Казахстана. Работал в местных СМИ Атырауской области, затем в республиканских — на телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» и «Мегаполис». Занимал менеджерские позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО «Телевидение города Астана» и генеральным продюсером ТОО «Телекомпания «Эра».

В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, Астана-ТВ), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»). Лауреат премии Президента Казахстана в области СМИ (2018 год), академик Академии журналистики Казахстана, член Национального совета общественного доверия.

С 2015 года работал главным редактором информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz. Кроме того, был главным редактором программы «Информбюро» на 31 канале.

Михаилу Дорофееву было 48 лет.