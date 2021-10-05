Умер экс-аким Костаная Базыл Жакупов

Печальное известие о смерти Базыла Жакупова опубликовал на своей странице в фейсбук пресс-секретарь акима Костанайской области Кенже Конысбай.

«4 октября на 56 году ушел из жизни почетный гражданин Костанайской области, деятель государственной службы Жакупов Базыл Шамуханович», — написал Кенже Конысбай.

Он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Последним местом работы Базыла Жакупова стало АО «СПК «Тобол».

Базыл Жакупов родился 5 января 1965 года в селе Терсакан Жаксынского района (ныне — Акмолинской области). Свою трудовую деятельность он начал в 1982 году помощником чабана, скотником совхоза «Восход» Кийминского района Тургайской области. Затем в 1983—1985 годах прошёл службу по призыву в армии, в 1985—1991 годах обучался в Целиноградском сельскохозяйственном институте по специальности «учёный-агроном».

С 1991 года стал работать агрономом-учётчиком, впоследствии бригадиром полеводческой бригады и главным агрономом совхоза «Восход» Кийминского района Тургайской области. В 1996 году Жакупова назначили директором совхоза «Терсакан» Кийминского района Тургайской области. С 1998 года — исполнительный директор товарищества «Золотая нива» в посёлке Кийма Жаксынского района Акмолинской области. С 2000 года — директор товарищества «Куантум» (село Тургеневка Житикаринского района Костанайской области).

С 2004 года Базыл перешёл на государственную службу. Первым местом его работы было «Карабалыкское районное управление сельского хозяйства и продовольствия» (в посёлке Карабалык Костанайской области), где он занимал должность начальника. В том же году перешёл на работу заместителем акима Карабалыкского района Костанайской области, на этом месте в 2005 году он был награждён медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан» и отмечен за организацию переписи сельского хозяйства, а также получил второе высшее образование, окончив Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансист» в 2006 году.

С 2008 года — заместитель акима Костаная. С февраля 2009 года — аким Мендыкаринского района. В феврале 2012 года назначен заместителем акима Костанайской области по сельскому хозяйству. В этой должности он проработал до назначения акимом Костаная в сентябре 2015 года.

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