Умер легенда КВН Александр Масляков

8 сентября умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители популярной игры «Клуб веселых и находчивых» на своей странице в Instagram.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК».

«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», – резюмировали коллеги телеведущего.

Фото: wikipedia.org

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