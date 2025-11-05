В возрасте 76 лет скончался российский актер и известный телеведущий Юрий Николаев, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Life, в последние годы он боролся с тяжелым заболеванием легких.

«Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома», — говорится в сообщении.

О смерти Николаева также сообщил артист балета, педагог и премьер Большого театра Николай Цискаридзе.

Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России. Свой творческий путь на телевидении он начал в 1973 году. Зрителям он запомнился как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово».

