Умер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Ему было 85 лет.
Смерть актера подтвердил «РИА Новости»его сын Василий. Дата и время прощания с Куравлевым станут известны позднее.
В начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке. Как сообщал его сын, актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, тогда врачи стали лечить его от пневмонии.
Спустя две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955 году он поступил на актерское отделение ВГИКа. Дебют Куравлева в кино состоялся во время учебы — он сыграл в фильме «Сегодня увольнения не будет…» Андрея Тарковского и Александра Гордона.
За свою актерскую карьеру Куравлев снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных киноработ артиста — роль Шуры Балаганова в картине «Золотой теленок», Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника Афанасия Борщова в «Афоне».
Куравлев также снимался в картинах «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вий» и других. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Сыщики».
В 1965 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, 12 лет спустя — народного артиста. Куравлев был награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012).
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