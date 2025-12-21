Скончался российский актер Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет, сообщили ТАСС родственники артиста. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как пишет «Стархит», в октябре Лобоцкий обратился к медикам с жалобами на боли в грудной клетке, после чего у него выявили опухоль. Годом ранее актер перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака, затем проходил лечение и находился под наблюдением врачей.

Анатолий Лобоцкий. / Фото Владимир Федоренко / РИА Новости

