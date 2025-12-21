Скончался российский актер Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет, сообщили ТАСС родственники артиста. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Как пишет «Стархит», в октябре Лобоцкий обратился к медикам с жалобами на боли в грудной клетке, после чего у него выявили опухоль. Годом ранее актер перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака, затем проходил лечение и находился под наблюдением врачей.
Анатолий Лобоцкий. / Фото Владимир Федоренко / РИА Новости
Стоматология, детсады. В Костанайской области готовят приватизацию
Инфляция съела доходы: реальные заработки казахстанцев уходят в минус
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.