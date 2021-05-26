Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина

Скончался британец Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который вакцинировался от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, Шекспир умер от инсульта после болезни, не связанной с коронавирусом. Сообщается, что мужчина получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 года в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первая женщина и первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.

Сообщается, что 81-летний мужчина скончался в госпитале от инсульта. Жена Шекспира рассказала, что ее муж очень гордился тем, что смог вакцинироваться одним из первых в мире. «Это было то, чем он очень гордился, он любил видеть новости об этом в СМИ и то положительное изменение, которое он смог внести в жизни стольких людей. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки», — пояснила она. Ранее в Великобритании выявили новую «тройную мутацию» коронавируса с необычной комбинацией генов.

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