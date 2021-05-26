Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина

Фото из открытых источников
Скончался британец Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который вакцинировался от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, Шекспир умер от инсульта после болезни, не связанной с коронавирусом. Сообщается, что мужчина получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 года в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первая женщина и первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.
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