Умер певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни скончался советский, российский певец Борис Моисеев.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на арт-директор артиста.

Сергей Горох также напомнил, что Моисеев ранее пережил три инсульта. О дате похорон пока не сообщается.

Борис Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий. Родился 4 марта 1954 года в городе Могилеве Белорусской ССР.

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