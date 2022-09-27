Умер певец Борис Моисеев

Россия. Москва. 12 сентября. Певец Борис Моисеев перед началом юбилейного концерта, посвященного 75-летию Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском дворце. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
На 69-м году жизни скончался советский, российский певец Борис Моисеев.
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Об этом передает РИА Новости со ссылкой на арт-директор артиста.
Сергей Горох также напомнил, что Моисеев ранее пережил три инсульта. О дате похорон пока не сообщается.
Борис Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий. Родился 4 марта 1954 года в городе Могилеве Белорусской ССР.
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