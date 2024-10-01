Скончался известный композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин, сообщает 360.ru.
По данным Mash, артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом.
Ему было 78 лет.
В 1968–1969 годах был участником вокально-инструментального ансамбля «Орфей», где играл на электрогитаре. В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема.
Он был известен по песням «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «Яблоки на снегу», «Льется музыка» и «Синий туман» и другим.