Умер по дороге в лагерь: о гибели ребенка в поезде сообщили в КТЖ

Тринадцатилетний ребенок скончался в поезде сообщением Атырау — Астрахань, сообщает ru.sputnik.kz со ссылкой на пресс-службу «Казакстан темир жолы».

Ребенок ехал в лагерь в составе группы детей в сопровождении четырех вожатых. Питание у группы было самостоятельное.

Уточняется, что ребенок почувствовал недомогание через 1,5 часа после отправления.

«Поездная бригада действовала согласно инструкции, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть», – добавили в «КТЖ».

Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.

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