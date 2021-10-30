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Умер советский диктор Игорь Кириллов

yandex.kz

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Ушёл из жизни легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Ему было 89 лет, сообщает Первый канал.

Телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссёра. Но всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную аудиторию. А ещё через неделю рассказывал всей стране самые главные новости: «3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли».

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы «Время» он рассказывал только о самом важном.

«Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего – добиться доверия зрителей. Самое ценное, самое дорогое, что может быть,  – это доверие зрителей, доверительное отношение к тебе», – говорил он.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, новое поколение ведущих, Игорь Кириллов всё равно был востребован: вёл концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала.

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