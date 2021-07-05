Умер Владимир Меньшов

На 82-м году жизни умер кинорежиссер и актер, лауреат премии «Оскар» и народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Смерть наступила «от последствий коронавирусной инфекции», говорится в сообщении «Мосфильма».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — заявили на студии.

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