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Умер Владимир Жириновский — СМИ

polit.msu.ru

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Стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни.

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме», — сообщает Mash.

Информацию подтвердил сообщил сенатор Пронюшкин, передает РИА новости.

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